Kiara Ríos, la vidente que días atrás desató un escándalo por sus declaraciones sobre Thiago Medina y el grave accidente que sufrió el 12 de septiembre, volvió a quedar en el centro de la polémica.

Esta vez, la tarotista publicó un video en el que hizo una predicción muy fuerte sobre la salud del influencer, y sus palabras generaron una ola de indignación en las redes sociales.

En el video, Ríos aseguró que no le importan las críticas y fue directa: “Lo vi ahogándose. Les dije que veía complicaciones. Este lunes salió en todos los noticieros. Ahora tiene un problema en las vías respiratorias y el pulmón. Lo poco que pude decir el fin de semana está saliendo… Difícilmente… solo un milagro puede hacer que pase este trance”.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas, tras el accidente (Foto: redes sociales).

Las declaraciones de la vidente no tardaron en encender la bronca de los usuarios, que la acusaron de buscar fama a costa del delicado momento que atraviesa Thiago.

“Solo te importa tu ego”, “Dejá de colgarte del chico”, “Sos una busca fama”, “Dejalo en paz”, “Callate por favor”, “Esas cosas no se dicen”, “Qué poco respeto por la familia”, “Existen los milagros por si no sabías”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las redes.

Lejos de calmar las aguas, Ríos redobló la apuesta y agregó: “Visualizo infecciones nuevas y hay que buscar otro antibiótico para ayudarlo y otra operación más, de emergencia. Tengo muy clara la visión de lo que va a pasar con él”.

Esta frase terminó de desatar la furia de los seguidores de Thiago, que le exigieron respeto y silencio.

El papá de Thiago Medina rompió el silencio y reveló el apodo que le puso a Daniela Celis

En medio del drama familiar, el padre de Thiago Medina también quedó en el ojo de la tormenta. En los últimos días, circularon rumores de que había impedido las visitas de Daniela Celis a su hijo, que sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Cansado de las versiones, el viernes habló con la prensa y aclaró la situación: “Estamos juntos desde el primer momento”, afirmó sobre el vínculo con su exnuera en este momento tan delicado. Además, sorprendió al contar el apodo que le puso a la mamá de sus nietas: “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”.

Sobre el estado de salud de Thiago, fue sincero: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite”.