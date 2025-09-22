El escándalo de Martín Salwe en un albergue transitorio con una influencer -casada y con un hijo- tiene todos los ribetes de una película, ya que el marido se habría enterado en el momento del engaño, y ¡el propio actor lo contó en televisión!

“Lo fue a ver a la obra y pegaron onda y cuando terminó la obra se fueron a un albergue transitorio”, contó Fernanda Iglesias sobre el establecimiento que queda en la calle Conde.

Ante es asombro de sus compañeros de Puro Show, la panelista continuó la anécdota del protagonista de Sex: “Esta chica que tiene un marido. Juntos habían viajado a Orlando, habían puesto las ubicaciones en los celulares para no perderse, y se olvidaron de desactivar eso”.

Mikita Nucera. (Foto: @mikitanucera)

“Entonces, como veía que no volvía, el marido activó la ubicación para ver dónde estaba, le pidió a un amigo que lo acompañe y se pusieron en todas las puertas del hotel a gritos terribles...”, describió.

Mikita Nucera se había casado a mediados de julio, y tres meses después fue a un albergue transitorio con Martín Salwe. (Foto: @mikitanucera)

La debacle total de Martín Salwe

En ese punto Iglesias precisó cómo fue la hecatombe: “Se armó un quilombo terrible en el telo y Salwe se terminó escondiendo en el baño de la recepción, ayudado por las empleadas del hotel. Tenía un miedo terrible”.

Martín Salwe tuvo un escándalo con una mujer casada en un albergue transitorio, pero contó la versión cambiada a su favor.

“Y a la chica la sacaron escondida por una puerta donde no había nadie para que el marido no la agarre. Martín la dejó sola, la abandonó”.

Lo cierto es que Mikita Nucera, quien además es madre de un nene de 5 años, se reconcilió con su marido a pesar del engaño con Martín Salwe post casamiento de mediados de julio.