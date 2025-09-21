A menudo, Barby Franco publica fotos y videos de Sarah Burlando, generando ternura en las redes sociales.

Esta vez, el contenido tuvo que ver con un divertido momento entre la pequeña y Delfina, la hija mayor de Fernando Burlando.

Allí se ve a Sarah usando una campera de su hermana, quien amablemente acomoda la prenda, doblando sus mangas.

Sarah Burlando en su clase de equitación (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

SARAH BURLANDO USA LA ROPA DE SU HERMANA

El video filmado por Barby Franco muestra la complicidad entre Sarah y Delfina, además de los gestos de la más chiquita de la familia.

Es que la pequeña, que hace danza y equitación, exhibe una simpatía constante, entre risas y bailes.