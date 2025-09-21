A menudo, Barby Franco publica fotos y videos de Sarah Burlando, generando ternura en las redes sociales.
Esta vez, el contenido tuvo que ver con un divertido momento entre la pequeña y Delfina, la hija mayor de Fernando Burlando.
Allí se ve a Sarah usando una campera de su hermana, quien amablemente acomoda la prenda, doblando sus mangas.
SARAH BURLANDO USA LA ROPA DE SU HERMANA
El video filmado por Barby Franco muestra la complicidad entre Sarah y Delfina, además de los gestos de la más chiquita de la familia.
Es que la pequeña, que hace danza y equitación, exhibe una simpatía constante, entre risas y bailes.