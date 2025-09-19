Mauricio D’Alessandro, reconocido abogado y figura clave de DDM, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su mamá, María Teresa, a los 101 años.

La noticia se conoció este viernes 19 de septiembre, cuando Mariana Fabbiani decidió cerrar el programa con un mensaje cargado de emoción y respeto hacia su compañero.

“Antes de despedirnos le queremos mandar un abrazo muy grande y muy fuerte a Mauricio D’Alessandro. Ayer partió su mamá”, expresó la conductora, mientras en pantalla se veían imágenes íntimas del abogado junto a su madre.

Mauricio D'Alessandro y su madre. Captura: América TV

Murió la mamá de Mauricio D’Alessandro a los 101 años

Fabbiani remarcó la fortaleza del lazo entre Mauricio y su mamá: “La tuvo mucho tiempo con él pero bueno. María Teresa, allí, descansando en paz ahora. ¿Cuesta no? Cuesta despedir. Es muy fuerte”.

En ese momento, Martín Candalaft sumó un dato que impactó a todos: “101 años”, dijo, en referencia a la edad de María Teresa al momento de su fallecimiento.

Mauricio D'Alessandro. Foto: Instagram @mauriciodalessandrook

La conductora, visiblemente conmovida, le habló directamente a su compañero: “Mauricio te queremos mucho. Te acompañamos en este difícil momento porque por más que tenga 101 años, la pérdida de una madre es así… duele. Nos atraviesa a todos porque sabemos lo importante que ella era en tu vida. Te queremos mucho y te mandamos un abrazo enorme”.



