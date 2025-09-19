Dicen que Julia Roberts puede ser exigente, tirana o incluso “difícil”, pero basta ver el que fue su departamento en Manhattan para entender que su verdadero encanto también se refleja en los espacios donde vive. Una propiedad que mezcla minimalismo, calidez y detalles rústicos con una de las vistas más impresionantes de la ciudad de Nueva York.

Al igual que la actriz, el departamento parece sobrio a primera vista, con paredes blancas que transmiten frialdad. Pero apenas se avanza, la madera, las alfombras y la luz natural convierten cada rincón en un espacio acogedor. Tal como su sonrisa, la casa conquista en segundos.

El departamento de Julia Roberts en Nueva York: elegancia, calidez y vistas soñadas. CRÉDITO: Gentileza de El Mueble.

El departamento de Julia Roberts se caracteriza por sus ambientes pequeños pero comunicados, sin puertas que interrumpan la fluidez. Una chimenea en el salón invita a noches de confesiones con amigas, mientras que la columna que divide el recibidor del living funciona como separador y hasta como estantería.

LA CASA DE “MATERIALES” NOBLES DE JULIA ROBERTS

La actriz apostó por materiales nobles: madera, lino, piedra y cristal. El resultado es un espacio elegante pero sin ostentación, relajado y vivible. Las lámparas, presentes en cada ambiente, aportan personalidad y refuerzan la idea de que la luz es parte esencial del diseño.

El departamento de Julia Roberts en Nueva York: elegancia, calidez y vistas soñadas. CRÉDITO: Gentileza de El Mueble.

La cocina pequeña pero funcional, el suelo a rayas y la terraza exterior con zona de comedor convierten al departamento en un refugio urbano con espíritu industrial. Un lugar ideal para desconectarse sin dejar de tener a Manhattan a los pies.

En la suite principal, la combinación de blanco, gris y toques de azul genera calma inmediata. Una cama mullida con vistas a la ciudad es, quizás, el rincón más deseado de la propiedad. Perfecto para leer, relajarse o simplemente disfrutar del skyline neoyorquino.

El departamento de Julia Roberts en Nueva York: elegancia, calidez y vistas soñadas. CRÉDITO: Gentileza de El Mueble.

¿La crítica? Los aires acondicionados que interrumpen un poco la estética. Pero frente a la chimenea, los ventanales y el equilibrio entre lo rústico y lo sofisticado, resulta apenas un detalle menor.

El departamento de Julia Roberts en Nueva York: elegancia, calidez y vistas soñadas. CRÉDITO: Gentileza de El Mueble.

El antiguo hogar de la protagonista de Pretty Woman no es una mansión ostentosa, sino un departamento elegante, íntimo y relajado, pensado para estar cómoda sola o acompañada. Una prueba de que, más allá de la fama, Julia Roberts sabe vivir con estilo.