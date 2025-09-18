La cuenta regresiva ya empezó: Villa Carlos Paz se viste de fiesta para recibir a miles de jóvenes y familias en la Fiesta de la Primavera más grande de la Argentina.

Este sábado 20 de septiembre, el clásico evento cumple 30 años y promete una jornada explosiva con shows de primer nivel, entrada libre y gratuita, y un escenario imponente a orillas del Lago San Roque.

Foto: prensa

Un line up de lujo para una celebración histórica

El Parque de Asistencia del Rally será el epicentro de la movida, donde se espera una multitud de más de 100.000 personas listas para saltar, cantar y bailar con una grilla de artistas que no tiene desperdicio.

Entre los nombres más esperados se destacan SER (la banda argentina nominada tres veces a los Premios Gardel), Los Caligaris, FMK, ECKO, Desakta2 y La Banda de Grillo, entre otros.

La fiesta promete música para todos los gustos y una energía que contagia.

SER llega con nuevo single y colaboraciones de lujo

En medio de la expectativa, SER llega a Carlos Paz con novedades: la banda acaba de lanzar “Esperaría Al Sol”, su nuevo single junto a Piru Sáez (conocido por su paso por Rebelde Way, Erreway y Floricienta), que ya se ubicó en el puesto #2 del Hot Song Argentina según el Chart Monitor Latino.

El tema, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con un lyric video conceptual y en las próximas semanas estrenará su videoclip oficial, dirigido por el multipremiado Hernan Bargman.

La canción suma invitados de lujo: el maestro cubano Hammadi Bayard (colaborador de Alejandro Sanz, Arjona, Ricky Martin y Prince Royce) en arreglos y brasses, los hermanos Blanco de Los Pericos en piano y percusión, y Joa Lopez Barrios de Rusher en Rhodes y synths.

La producción estuvo a cargo de Diego “Chapa” Blanco, con grabaciones en Estudio Sonorámica y Robledo Sound Machine (Estudio Pericos), y el mastering de Daniel Ovie.

Todo lo que tenés que saber para no perderte la fiesta

Cuándo: Sábado 20 de septiembre

Dónde: Parque de Asistencia del Rally, a orillas del Lago San Roque, Villa Carlos Paz, Córdoba

Entrada: Libre y gratuita

La Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz es un clásico que año tras año reúne a miles de personas de todo el país. Este 2024, la ciudad se prepara para vivir una edición histórica, con música, alegría y un marco natural único.

¡La cita está hecha y la invitación es para todos! Villa Carlos Paz te espera para celebrar la llegada de la primavera a lo grande.