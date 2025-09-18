Charlotte Caniggia volvió a generar repercusión con sus declaraciones en Qué Tupé, el ciclo que conduce junto a Enzo Aguilar en eltrece Prende.

Durante un intercambio en vivo, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se animó a aconsejar a Wanda Nara, sugiriéndole que deje atrás la vida mediática y comience de cero en otro lugar.

Todo comenzó cuando Aguilar lanzó una consigna sobre la relación entre Wanda y Mauro Icardi. Al escuchar que se trataba de un enojo de la empresaria con el futbolista en el Día de las Infancias, Charlotte aprovechó para plantear su visión.

“Si fuera amiga de Wanda, le diría: ‘Amiga, andate a Dubái, empezá una vida nueva, lejos de los medios. Quizás ahí puedas encontrar el amor y una vida tranquila’”, señaló con tono directo.

Charlotte insistió: “Sería mucho mejor, porque con todos los escándalos…”. Finalmente, admitió que a Wanda “le gusta” la vida mediática y que si realmente hubiera querido escapar, ya lo habría hecho.

No es la primera vez que Charlotte apunta contra la empresaria. En ediciones anteriores del streaming ya había cuestionado sus elecciones personales y hasta puso en duda su lugar dentro del universo de “las divas” argentinas. “Las divas eran Susana, Mirtha, Moria… mujeres de otra época, con trayectoria y escenario. Hoy ya no existen las divas”, afirmó en tono categórico, dejando fuera de esa categoría a Wanda Nara.