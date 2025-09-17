Nico Vázquez, que se divorció de Gimena Accardi a fines de agosto, subió a su Instagram un conmovedor posteo dedicado a su perra Umma, que murió en noviembre del año pasado.

“No hay un día que no te extrañe Umma”, escribió el actor que protagoniza la exitosa “Rocky” en el Teatro Lola Membrives de la Ciudad de Buenos Aires.

En el posteo en Instagram Stories se lo ve a Nico junto a la perra labradora en una serie de fotos.

El recuerdo de Nico Vázquez a su perra Umma. Captura: Instagram @nicovazquezok

ASÍ FUE LA TRISTE DESPEDIDA DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI A UMMA

A fines de noviembre de 2024, Nico Vázquez y Gime Accardi despidieron a Umma, de 16 años, en sus redes sociales: “Siempre serás nuestra familia”.

La emotiva publicación generó miles de mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores. (Foto: Instagram/@nicovazquezok).

La triste noticia fue compartida por ambos, quienes no ocultaron su dolor ante la partida de quien consideraban mucho más que una mascota.

“Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esperarnos siempre. Te vamos a amar por siempre”, expresó Accardi en su mensaje.