Malena Terra vivió una noche inolvidable en Nueva York. La hija de Analía Maiorana debutó como modelo en el desfile de Benito Fernández, quien presentó su nueva colección “Latir” en el marco del New York Fashion Week.

Con apenas 22 años y mientras estudia Psicología, Malena se animó a dar sus primeros pasos en la moda internacional y fue ovacionada por el público, con su mamá alentando desde la primera fila.

La joven se mostró segura y radiante sobre la pasarela, luciendo un vestido largo estampado con volados y apliques voluminosos, uno de los diseños más llamativos de la noche.

Malena Terra y Analía Maiorana

Benito Fernández y Albania Rosario





Benito Fernández en el cierre del desfile





Malena Terra, Analía Maiorana y Benito Fernández





Agatha Ruiz de la Prada, Malena Terra, Analía Maiorana y Benito Fernández

El apoyo incondicional de Analía Maiorana

Analía Maiorana, ex supermodelo de los 90 y referente de la moda argentina, no se perdió el debut de su hija. Sentada en la primera fila, la acompañó con orgullo y emoción.

Para la ocasión, eligió un minivestido metálico en color plata que no pasó desapercibido y posó sonriente junto a Malena y Benito Fernández tras el show.

“Latir”: la colección que celebra la pasión latinoamericana

La colección Latir de Benito Fernández fue la gran protagonista de la noche. El diseñador apostó por vestidos de morfologías diversas, con una estética vibrante y artesanal. Se destacaron las gasas de colores, telas con brillos, estampas intensas, flores, encajes y bordados a mano, todo confeccionado en Argentina.

La propuesta se completó con géneros pintados a mano por la artista plástica Flor Bari y accesorios únicos de Los Vados del Isen, realizados artesanalmente en el país. Además, cada look se acompañó con sandalias exclusivas de la diseñadora francesa Sylvie Geronimi, que aportaron elegancia y color a cada pasada.

Benito Fernández, embajador argentino en Nueva York

El desfile se realizó en Canoe Studios el domingo 14, dentro del bloque de Fashion Designers of Latin America (FDLA), fundado por Albania Rosario. Además de Benito Fernández, participaron diseñadores como la española Ágatha Ruiz de la Prada, el dominicano Manuel Febrillet, la mexicana Dariela Castilla y el venezolano Idol Jose.