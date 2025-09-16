María Valenzuela rompió el silencio y se animó a contar una de las historias más duras de su carrera: el juicio que le inició y le ganó a Rodolfo Ranni, y cómo ese episodio la dejó “destrozada”.

La actriz visitó un programa de televisión y, sin vueltas, relató cómo fue el conflicto con su colega. “Le hice juicio a Rodolfo Ranni y le gané. Pero me destrozó la vida”, confesó, dejando en claro que el triunfo en la Justicia no le trajo paz.

Valenzuela explicó que todo comenzó cuando trabajaban juntos en una obra de teatro. Según su relato, Ranni la habría dejado sin trabajo de un día para el otro. “Me quedé sin laburo, sin obra y sin nada. Fue un golpe muy duro”, recordó.

QUÉ DIJERON MARÍA VALENZUELA Y RODOLFO RANNI SOBRE EL CONFLICTO LABORAL QUE LOS LLEVÓ A TRIBUNALES

Este martes en A la tarde, Karina Mazzocco puso al aire dos audios que le envió María Valenzuela dando su versión de los hecho. “(Ranni) Practicó violencia verbal y abuso de poder no solo conmigo, sino con el apuntador, con el productor ejecutivo. Golpeaba con el libro en la mesa, vivía a los sobresaltos en los ensayos y me di cuenta que me iba a enfermar, de hecho me enfermé“, relató la actriz.

“Me enfermé, estuve internada tres años y dos meses. Hoy todo lo que estoy viviendo es por culpa de él. No facturé nunca más porque cuando me bajé de la obra me quedé sin trabajo, ya estaban todos los elencos armados y tuve que empezar a pedir dinero para vivir. Hoy tengo deudas y trabajo para pagar las deudas", agregó.

“Es una mala persona. A mí me gritó una vez y le paré el carro. Después no se metió más, pero sus actitudes para con los demás y para con el proyecto eran horribles", dijo Valenzuela. “Estoy con una abogada de la Asociación Argentina de Actores. Hubo una primera conciliación, pero ni él ni el productor se presentaron. Si no van, tienen que pagar una pena y creo que después ya mandan la demanda", cerró.

Daniel Fava, por su parte, consiguió el testimonio del actor: “Rodolfo Ranni desmiente cada uno de los dichos de María Valenzuela”, dijo. "Pone a disposición que se le pueda consultar a cualquier persona del elenco si esto que marca ella, alguno lo vio”, agregó el periodista, que dijo que Ranni desmiente haber tenido algo que ver con la salida de María Valenzuela de la obra.

