El futbolista Keita Baldé, examante de Wanda Nara, atraviesa momentos de tensión luego de que su esposa, Simona Guatieri, debiera ser hospitalizada de urgencia, tras sufrir un repentino cuadro de fiebre alta y fuertes dolores corporales.

La noticia se conoció en las últimas horas a través de la transmisión de Mitre Live, conducida por el periodista Juan Etchegoyen.

Según relató el comunicador, la modelo y presentadora italiana amaneció con malestar general y, ante la persistencia de los síntomas, fue trasladada al hospital Humanitas, en Milán, donde el deportista mantiene contacto con un equipo médico de confianza.

La esposa de Keita Baldé, examante de Wanda Nara, fue internada de urgencia | Créditos: Instagram @keitabaldeofficial

Sin embargo, la situación se complicó cuando la modelo se desmayó al llegar al centro de salud, lo que obligó a su inmediata internación y a una serie de estudios de urgencia.

CÓMO ESTÁ LA ESPOSA DE KEITA BALDÉ

Los primeros resultados arrojaron que padece una infección severa de origen bacteriano. Aunque aún no se han precisado las causas exactas, los médicos trabajan en determinar si el cuadro podría estar relacionado con la ingesta de algún alimento o con otra fuente de contagio.

La esposa de Keita Baldé, examante de Wanda Nara, fue internada de urgencia | Créditos: Instagram @keitabaldeofficial

Por el momento, permanece bajo estricta observación y recibe tratamiento para controlar la infección y los intensos dolores que la afectan.