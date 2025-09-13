Lauty Gram y Luchi Patrone, ex Gran Hermano 2025, están más enamorados que nunca y lo demostraron en su escapada romántica a Estados Unidos.

“Disney con el amor de mi vida”, escribió Luchi en su cuenta de Instagram, junto a las fotos de su paseo por el parque de diversiones, donde se la vio sonriente y disfrutando de la magia del lugar con el cantante.

LAS FOTOS DE LUCHI Y LAUTY GRAM EN MIAMI

Foto: Instagram.

LAUTY GRAM Y LUCHI PATRONE HICIERON SU PRIMERA CANCIÓN JUNTOS

Lauty Gram volvió a emocionar a sus fans con el lanzamiento de “Lo que sientes x mí”, el tema más esperado de su nuevo EP “Las que te dedico”, y su primera colaboración oficial con Luchi, ex participante de Gran Hermano 2025 y actual pareja del artista.

Esta canción no solo refuerza su estilo íntimo y romántico, sino que también marca el debut musical de Luchi, sumando expectativa entre sus seguidores.

“Lo que sientes x mí”: amor, música y debut de Luchi en un solo tema

Producido por Martín Vegas, “Lo que sientes x mí” combina ritmos afrobeat, una letra cargada de emoción y un estribillo que promete volverse viral. El single llega luego del éxito de “Qué Cabrona”, que ingresó al Top 50 de Spotify, y el reciente lanzamiento de “Gatita Oficial”.

