Ricardo Montaner atraviesa un tiempo de pausa en los escenarios, pero no por eso abandona sus rutinas de cuidado personal.

A sus 68 años, el cantautor mostró que mantiene una estricta disciplina tanto en lo físico como en lo vocal, y sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que combina ambas facetas.

El artista, que días atrás celebró su cumpleaños con un emotivo mensaje en redes, había encendido las alarmas entre sus fanáticos al publicar un texto cargado de nostalgia.

Allí expresó su deseo de reencontrarse pronto con el público y dejó en claro que “eso lo dispondrá Dios”. La frase, sumada al agregado “pero que no se tarde”, dio lugar a especulaciones sobre un posible problema de salud.

RICARDO MONTANER DESPEJÓ RUMORES DE SALUD

Frente a los rumores, Montaner decidió enviar una señal clara: su estado es óptimo. A través de una historia en Instagram, se mostró sin remera, en plena rutina de ejercicios, haciendo una plancha con los codos mientras entonaba su clásico Cuando nacen amores.

Foto: prensa

“Gracias Dios por la salud y la vitalidad”, escribió sobre el video, disipando así las dudas sobre su bienestar.