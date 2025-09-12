La gira de Camilo y Evaluna por España no solo está dejando conciertos memorables, sino también momentos familiares que derriten a sus seguidores.

Acompañados por sus hijas Índigo y Amaranto, la pareja venezolana-colombiana aprovecha cada escala para combinar trabajo con instantes íntimos que comparten en redes.

Uno de los episodios más tiernos ocurrió en Sevilla, donde Camilo decidió llevar a su primogénita de compras para renovar su vestido de flamenca.

Evaluna y Camilo junto a sus hijas, Índigo y Amaranto (Foto: IG @evaluna)

“Índigo necesitaba su nuevo traje”, contó el artista en sus historias, dejando ver lo entusiasmado que estaba por la experiencia. Entre estantes repletos de telas coloridas, volados y lunares, la pequeña mostró su personalidad al elegir ella misma el diseño que más le gustaba.

ÍNDIGO, VESTIDA DE FLAMENCO

La niña, de apenas tres años, no solo desfiló frente al espejo, sino que también explicó a su papá qué haría en caso de que el vestido fuera demasiado largo. Finalmente, su entusiasmo se volcó hacia un modelo floreado en tonos rojos, con falda amplia y mucha crinolina, perfecto para acompañar sus primeros pasos de bailaora.

Camilo, conmovido, no pudo evitar reflexionar sobre lo rápido que crece su hija, al verla usar talles que él mismo pensaba “demasiado grandes”. Entre risas y abrazos, la escena terminó con Índigo estrenando su look flamenco y moviendo las manos al ritmo del compás, mientras papá la miraba orgulloso.