En las últimas horas, Cande Vetrano y Andrés Gil coincidieron en un evento y no tardaron en circular detalles sobre el clima tenso que se vivió entre ellos. Según reveló Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, la pareja atraviesa un momento delicado y una actitud del actor habría molestado a la actriz.

“El otro día hubo un evento al que asistieron Cande Vetrano y Andrés Gil y fue la primera aparición pública de ella en medio de los rumores de infidelidad que no cesan. Me contaron algo interesante”, explicó el periodista.

De acuerdo al relato, Vetrano intercambió unas pocas palabras con los periodistas presentes, a las apuradas y visiblemente incómoda. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que pasó después:“Cuando Cande habló con la prensa, Andrés la dejó sola y quienes estaban en el evento notaron que a ella le cambió el rostro. Le molestó esa actitud de dejarla tirada”, agregó Etchegoyen.

Cande Vetrano y Andrés Gil (Foto: Movilpress)

EL PLANTEO DE CANDE VETRANO CON ANDRÉS GIL

El comunicador fue más allá y señaló que el episodio habría generado un planteo puertas adentro: “Che, me dejaste sola”, habría sido el reclamo.

Finalmente, Etchegoyen concluyó con un dato contundente: “Mi información es que la relación no está bien y que siguen adelante por su hijo. Una persona cercana me dijo que, si no tuvieran un hijo en común, ya estarían separados”.