La presentación de Verano Trippin fue el contexto en que Cande Vetrano y Andrés Gil se volvieron a mostrar juntos frente a las cámaras, pero hubo algunos llamativos detalles.

Ella frenó, dijo que está “bárbara” y que se encuentra bien, mientras que él le soltó la mano, siguió de largo y la miró de lejos.

Esa situación esquiva para que ambos se mostraran tranquilos y pudieran declarar en sintonía se disipó.

Cande Vetrano y Andrés Gil (Foto: Movilpress)

CANDE VETRANO Y ANDRÉS GIL: EXTRAÑA SITUACIÓN

Pochi de Gossipeame publicó una historia en que relató cómo fueron los hechos y abrió una cajita: “¿Raro o lógico?”.

La periodista expresó: “Lo que me cuentan es que a la salida la esperaron a Cande y dijo que tenía que ir al baño. Justo después sale Lali, entonces todos los cronistas fueron a hacerla”.

A ello agregó: “Andrés Gil salió con un amigo y después, por separado, se fue Cande”. Pero finalizó: “Entiendo que debe ser una fiaca, pero cuando sos famoso, si enfrentás las cámaras con el otro, desactivás. ¿Para ustedes es raro o lógico? Él la dejó sola y siguió de largo, no sé”.