Después de semanas marcadas por la angustia y la exposición mediática, Jimena Buttigliengo logró reencontrarse con sus hijos en París.

La modelo, que había denunciado públicamente a su exmarido, Willy Rizzo, por impedirle el contacto con los mellizos de siete años, compartió en sus redes sociales las imágenes del esperado abrazo familiar.

El conflicto estalló cuando Buttigliengo, habitualmente de bajo perfil, decidió hacer visible su dolor en Instagram. “Mis hijos están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y le cambiaron el look”, escribió, desatando un intenso debate y poniendo el foco en la disputa por la custodia.

Las fotos del reencuentro de Jimena Buttigliengo con sus hijos

Jimena Buttigliengo con sus hijos en París. Foto: Instagram @jimenabutti

Jimena Buttigliengo con sus hijos en París. Foto: Instagram @jimenabutti





Jimena Buttigliengo con sus hijos en París. Foto: Instagram @jimenabutti

La batalla judicial y el rol de la justicia francesa

El caso tomó notoriedad cuando el entorno de Rizzo presentó documentos judiciales que incluían una sentencia de marzo de 2024. Según la resolución de la magistrada Caroline Branly-Coustillas, la residencia habitual de los niños quedó fijada en el domicilio del padre, en París, mientras que Buttigliengo mantenía derecho de visita y comunicación, bajo condiciones de mutuo acuerdo y notificaciones previas.

Foto: Instagram.

Durante el proceso, Rizzo argumentó ante la prensa que su expareja tenía problemas de salud y atravesaba una situación de inestabilidad emocional, vinculada a su vida en Ibiza.

Sin embargo, la justicia francesa fue clara: la autoridad parental corresponde a ambos padres, quienes deben garantizar la protección, seguridad y el derecho al vínculo de los menores.

Cuándo y dónde fue el reencuentro de Jimena Buttigliengo con sus hijos

El esperado reencuentro se concretó en las últimas horas y quedó registrado en las redes de la modelo. Buttigliengo publicó fotos abrazando a uno de los mellizos, compartiendo una escena tranquila junto a su hija y un beso de ambos niños bajo el título “Reconexión”. Las imágenes reflejan la emoción y el alivio tras semanas de incertidumbre.

Foto: Instagram @jimenabutti

Según fuentes cercanas al padre, el encuentro se realizó en la vivienda de Rizzo, ubicada sobre la avenida Montaigne en París, y contó con la presencia de un agente de seguridad. Rizzo teme que Buttigliengo pueda llevarse a los menores a la Argentina sin aviso, y asegura que ella lo habría amenazado con no regresar a Europa.

Cuál fue la acusación de Jimena Buttigliengo a Willy Rizzo

En diálogo con el programa Intrusos (América TV), Buttigliengo fue contundente: “Lo único que quiero es volver a sentir a mis hijos”. Relató que el viaje, que iba a ser temporal, terminó extendiéndose sin fecha de retorno y denunció: “El mentiroso reúne pruebas de sus mentiras, que es la excusa que pondrá para quedarse con los chicos, que fueron de vacaciones y nunca más volvieron”. Además, defendió su integridad ante las acusaciones de su exmarido: “No tengo nada que esconder. En Argentina me conocen todos”.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Por su parte, Rizzo, empresario inmobiliario y diseñador ítalo-francés, respondió con documentos judiciales y versiones contrapuestas. La acusó de consumir drogas y de no contar con recursos económicos para criar a los niños. Buttigliengo retrucó: “Soy una persona de bien. Mis hijos tienen que volver a casa, que diga lo que quiera, que lo compruebe. Sé lo que hago y lo que no”. Explicó que, viviendo en Europa, ella se ocupaba del día a día de los chicos mientras él trabajaba y sostenía la economía familiar.

El acuerdo de custodia y la denuncia de Jimena Jimena Buttigliengo

La panelista Karina Ivícoli aportó detalles exclusivos: la modelo residía en Ibiza con los hijos, mientras que el padre permanecía en Francia. Tras la separación, formalizada hace un año y medio, la modalidad acordada era de custodia compartida, con acuerdos firmados en España. Sin embargo, Buttigliengo denunció que Rizzo decidió unilateralmente no devolver a los niños tras una visita, lo que desató el conflicto actual.

Jimena Buttigliengo junto a su ex marido y sus mellizos (Foto: Caras)

El caso sigue sumando capítulos y mantiene en vilo a quienes siguen de cerca la historia. Por ahora, la imagen del reencuentro y el abrazo entre madre e hijos es el símbolo de un alivio momentáneo en medio de una batalla familiar que aún no encuentra un cierre definitivo.