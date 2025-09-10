La modelo cordobesa Jimena Buttigliengo acusó a su exmarido, Willy Rizzo, de secuestrar a sus dos hijos, Willy y Lynda (casi 8 años), en París, ciudad donde vive el millonario. Ella reside en España y afirmó que hace semanas no los ve.

Según expuso, la Justicia francesa le había otorgado la tenencia, pero su exmarido no cumplió con el régimen y desapareció con los menores.

Desesperada, Jimena hizo pública la situación en redes sociales y pidió ayuda internacional para recuperarlos.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Karina Iavícoli habló con Jimena y compartió su charla en Intrusos. “Él la acusó de que es drogadicta y que no tiene dinero para solventar la crianza de sus hijos”, contextualizó la periodista en el programa de América.

Y apuntó: “Ella se fue hace mucho de la Argentina. Estuvieron 8 años casados, pero están separados hace un año y medio. Ella dice que él no soporta que haya querido terminar la relación”.

En Intrusos pusieron en pantalla las declaraciones más resonantes de Jimena Buttigliengo:

“No tengo nada que esconder. En Argentina me conocen todos”.

“Me tocó a mí, pero sé que lo voy a pasar”.

“Soy una persona de bien. Mis hijos tienen que volver a casa”.

“Que diga lo que quiera. Que lo compruebe. Sé lo que hago y lo que no hago”.

“Viviendo en Europa combinamos que yo los criaba y él trabajaba. Son arreglos de pareja”.

“La demanda se hace en España porque allí es donde viven”.

“Mis hijos están ‘secuestrados’ en París”.

“Lo único que quiero es volver a sentir a mis hijos”.

“Lo que él mostró es una sentencia vieja”.

“Ojalá dejen hablar a mis hijos, que están asustados y me piden que llame a la policía”.

“Nos separamos y no lo aceptó. Quiero que respete lo que firmó”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.