Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presenta una nueva edición de su exitoso ciclo de veladas 2025, con un evento de lujo que combina música en vivo, gastronomía gourmet y una noche extendida hasta la madrugada.

El próximo sábado 20 de septiembre, el Salón Los Girasoles se convertirá en el epicentro de una noche mágica con un show exclusivo de Los Pericos, una de las bandas más legendarias del reggae latino.

Con más de 39 años de trayectoria y miles de shows internacionales, Los Pericos llegan a Pilar para brindar un espectáculo íntimo, cargado de clásicos que marcaron generaciones. A esta propuesta musical se suma un menú de 4 pasos de alta cocina, bebidas premium y una after party con DJ Amarante hasta las 3 AM.

¿Cuánto cuesta la cena show con Los Pericos en Sheraton Pilar?

Las entradas para esta experiencia única ya están a la venta desde $260.000 + IVA por persona. El valor incluye:

Menú gourmet de 4 pasos

Bebidas libres premium

Show en vivo de Los Pericos

After party con DJ

Estacionamiento gratuito

Descuentos y beneficios exclusivos : 15% en hospedaje 3 o 6 cuotas sin interés 5% de descuento abonando por transferencia



📌 Cupos limitados – Evento exclusivo para mayores de 18 años.

Menú de 4 pasos – Cena show Los Pericos en Sheraton Pilar

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center.

🍽️ Aperitivo

Hummus de remolacha

🥗 Entrada

Bruschetta con langostinos grillados, burrata, tomate asado, prosciutto 12 meses, salmón ahumado, pesto de hierbas y cremoso de albahaca (opciones vegetarianas disponibles)

🥘 Plato principal (a elección)

Ojo de bife braseado con salsa de vino y hongos

Risotto cítrico con frutos de mar

(Opción vegetariana y sin TACC disponibles)

🍰 Postre

Soufflé de maracuyá con centro de mango, brownie, merengue, salsa de naranja y polvo de macarons

🍷 Bebidas libres incluidas

Vinos Rutini Cabernet Malbec y Cabernet Sauvignon

Espumante Rutini Extra Brut

Bebidas sin alcohol

Café

¿Cómo comprar entradas para la cena con Los Pericos?

🎟️ Las entradas pueden adquirirse de manera online o a través de canales directos del hotel: