Rocío Portillo, reconocida DJ, productora y live performer argentina, vuelve a presentarse en Buenos Aires luego de completar con éxito su segundo tour europeo, donde llevó su música a escenarios de Croacia, Escocia, Dinamarca, Ibiza, Mallorca y Barcelona.
El sábado 20 de septiembre, Rocío ofrecerá un show especial en La Biblioteca (México 524, San Telmo), marcando su regreso a los escenarios porteños antes de iniciar un nuevo tour nacional que la llevará por distintas provincias del país. Las entradas ya están disponibles en Passline.
Durante su gira europea, la artista compartió cabina con figuras legendarias de la música electrónica como Hernán Cattáneo, Nick Warren, Guy J, Sasha y John Digweed, consolidando su proyección internacional y reafirmando su lugar como una de las referentes femeninas más influyentes del circuito electrónico argentino.
Rocío Portillo: así fue su gira por Europa
Entre junio y agosto de 2025, Rocío Portillo debutó en nuevos destinos europeos como Croacia, Escocia y Dinamarca, y volvió a presentarse en plazas clave como Ibiza, Mallorca y Barcelona, donde ya había tenido destacadas actuaciones en 2024.
Su propuesta artística —que fusiona DJ set, performance vocal e instrumentación en vivo— ha sido respaldada por grandes nombres del género. Además de compartir escenario con Miss Monique, Patrice Bäumel y Mariano Mellino, actualmente colabora con músicos como Karim Sar Sar (saxo) y Valley AR (guitarra), integrando elementos orgánicos en sus sets híbridos y composiciones originales.
“Esta nueva gira por Europa me confirmó que no hay límites cuando trabajás con pasión y constancia. Ahora empieza una etapa en la que seguiré volcando todo lo aprendido en nuevos proyectos”, expresó Rocío.
Una historia de superación que inspira
Más allá de los logros artísticos, Rocío Portillo también es símbolo de resiliencia y transformación personal.
En 2019 fue diagnosticada con leucemia, enfermedad que superó con coraje hasta recibir el alta médica definitiva en diciembre de 2024.
Próximo show de Rocío Portillo en Buenos Aires
📍 Fecha: Sábado 20 de septiembre
📍 Lugar: La Biblioteca – México 524, San Telmo, CABA
🎟️ Entradas: A la venta en Passline