Celeste Carballo vuelve a sorprender y emocionar a sus seguidores con un proyecto: Pappoacústico.

En este espectáculo, la artista se anima a recorrer los clásicos del legendario Pappo, llevándolos a su terreno y dándoles una vuelta de tuerca con su voz cálida y su estilo inconfundible.

El show promete un viaje musical por los grandes himnos del blues argentino, en versiones acústicas que logran renovar la esencia de cada tema y acercarlos a nuevas generaciones.

Carballo se rodea de músicos invitados de lujo y suma su impronta personal a cada interpretación, logrando que el público se sienta parte de una experiencia íntima y poderosa.

Foto: prensa

Los temas de Pappoacústico ya están disponibles en plataformas digitales

La lista de canciones incluye verdaderos clásicos del repertorio de Pappo, reversionados por Celeste Carballo y acompañados por artistas invitados:

Rock and Roll y Fiebre (feat. Nico Rafetta) Blues de Santa Fe (feat. Luis Robinson) Longchamps Boogie (feat. Rulo García) Blues para mi guitarra Desconfío El tren de las 16 (feat. Nico Rafetta) Sucio y Desprolijo (feat. Victor Sanders) Algo ha cambiado Blues del perro El hombre suburbano (feat. Rulo García)

La producción artística estuvo a cargo de la propia Celeste Carballo para cecedigital 2025.

Cuándo y dónde ver a Celeste Carballo en vivo

El esperado show de Pappoacústico tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 21 hs. en el ND Teatro.

Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet.com y se espera una noche cargada de emoción, nostalgia y mucho blues.

Una oportunidad única para disfrutar de la voz y el talento de Celeste Carballo, en un homenaje sentido a uno de los grandes íconos del rock nacional.