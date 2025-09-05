La ex Gran Hermano 2022, Daniela Celis, volvió a encender las redes con una producción de fotos sensual, aunque esta vez el resultado no fue el esperado. Luego de posar en bombacha y bucaneras, la modelo compartió nuevas imágenes, pero en lugar de recibir elogios, se convirtió en blanco de cuestionamientos.

El motivo de la polémica fue insólito: la obsesión de Daniela Celis con posar con la boca abierta. Entre los comentarios más duros que recibió, se leyeron frases como: “Tenés un lomazo, pero por favor, cerrá la boca”, “¿Por qué siempre igual?”, “Te hace ver ordinaria” o incluso ironías como “¿Tenés canje con algún odontólogo que mostrás tanto los dientes?”.

Daniela Celis y las críticas por sus fotos hot: el detalle que indignó a todos. CRÉDITO: Instagram

LOS COMENTARIOS DE LOS SEGUIDORES DE DANIELA CELIS

Los usuarios no tardaron en recordarle otros episodios recientes. De hecho, muchos señalaron que ya son varias las veces en que la influencer genera fastidio con sus gestos y publicaciones. La semana pasada, Pestañela fue viral por decir que había pasado toda la noche “gomitando”, luego de enterarse del affaire entre Thiago Medina y La Tana Fenocchio.