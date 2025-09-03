La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale anunciaron cómo será la mesaza de este fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, que tendrán invitados de lujo.

Al igual que cada semana, La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de los actores Luciano Cáceres y Nora Cárpena, que están de gira con sus respectivas obras de teatro: Muerde y Viuda e hijas.

Mirtha Legrand (Foto: captura eltrece)

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado el conductor de Solo otra vuelta más, Diego Sehinkman, el influencer Santi Maratea y Mora Godoy, que presentará su show La máquina tanguera, de gira por todo el páís.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale conducirá su programa de eltrece una mesaza encabezada por la modelo y empresaria argentina Teresa Calandra y el humorista y actor, Chichilo Viale.

Juana Viale (Foto: captura eltrece)

También serán de la partida la cantante y ex miembro de Bandana Lissa Vera, y los actores Gastón Soffritti, que presenta su libro Vos sí que no tenés problemas, y Gabriela Sari, que hablará de su obra El Secreto.

