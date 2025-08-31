Anahí, recordada por su papel de Mía Colucci en Rebelde y actual integrante del regreso de RBD, no solo brilla en los escenarios, sino también en su vida personal.

La cantante y actriz mexicana eligió establecerse con su familia en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México: Bosques de las Lomas, un barrio asociado al lujo, la privacidad y la vida de millonarios.

La propiedad, valuada en aproximadamente un millón de dólares, es un reflejo del éxito que la artista ha cosechado en su carrera y de la estabilidad que ha construido junto a su esposo, el político Manuel Velasco.

La actriz mexicana es recordada por su papel de Mía Colucci en Rebelde y ahora es parte del regreso de RBD | Créditos: Instagram @anahi

ASÍ ES LA MANSIÓN DE ANAHÍ EN CDMX

El inmueble cuenta con varios espacios diseñados para combinar elegancia y confort familiar. Entre ellos destacan seis habitaciones de gran tamaño, una sala principal de estilo contemporáneo, cocina de concepto moderno, baños equipados con acabados de lujo y una amplia área de televisión pensada para el entretenimiento familiar.

Así es la lujosa mansión de Anahí en Bosques de las Lomas: una propiedad valuada en un millón de dólares | Créditos: Instagram @anahi

La casa se ubica dentro de un complejo privado con cabina de vigilancia, acceso controlado y cámaras de monitoreo, lo que garantiza tranquilidad y privacidad, condiciones muy valoradas en esta zona de la ciudad.

Así es la lujosa mansión de Anahí en Bosques de las Lomas: una propiedad valuada en un millón de dólares | Créditos: Instagram @anahi

Otro aspecto que distingue a la mansión es la inversión que Anahí realizó en su remodelación, con el objetivo de personalizar cada ambiente y adaptarlo tanto a su estilo sofisticado como a las necesidades de sus hijos.