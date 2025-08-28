A un mes de la triste partida de Locomotora Oliveras, su hermano Jesús compartió un emotivo mensaje que conmovió a todos sus seguidores.

Con palabras llenas de amor y nostalgia, expresó lo mucho que extraña a la exboxeadora y cómo sigue sintiendo su presencia.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Arriba Argentinos.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE JESÚS A LOCOMOTORA OLIVERAS, A UN MES DE SU MUERTE

“Hoy se cumple un mes de tu ausencia física, pero yo te siento más viva que nunca: en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en su corazón".

“Dejaste huella para siempre hermana. Te amo, bro”, escribió Jesús, dejando en evidencia el profundo vínculo que los unía y el vacío que su ausencia deja en su familia.

Aunque el dolor es evidente, sus palabras reflejan el amor eterno y la fuerza del recuerdo, recordando a todos que, aunque físicamente ausente, Locomotora Oliveras sigue presente en quienes lo amaron.

Foto: Instagram

EL 28 DE JULIO MURIÓ ALEJANDRA “LOCOMOTORA” OLIVERAS

El 28 de julio, murió Alejandra “Locomotora” Oliveras (47) en el Hospital Cullen de Santa Fe, donde permaneció internada desde el 14 de julio por un ACV.

El doctor Néstor Carrizo, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, brindó precisiones del deceso de la exboxeadora y campeona argentina.

“Ella mantuvo, hasta los momentos previos a este evento súbito, sub fluctuaciones neurológicas. Tenía momentos de apertura ocular y alguna respuesta motora, pero nunca recuperó la conciencia del todo”, explicó ante la prensa.

Carrizo detalló que el cuadro se agravó tras la visita familiar: “Esto ocurrió después del horario de visita. La familia la vio con el mismo estado clínico que se había informado. No estaba despierta como nosotros. Tenía solo reflejos mínimos”, señaló.

Oliveras falleció este lunes a las 16:00 horas producto de un shock con hipoxemia severa, provocado por una embolia pulmonar masiva que derivó en un paro cardiorrespiratorio refractario.