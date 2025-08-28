



Franco García, cantante y compositor de Entre Ríos, lanza su esperado primer EP titulado “Milo Cura”, una obra íntima que fusiona lo digital con lo analógico para transmitir emociones profundas e inolvidables. Inspirado en la llegada de su hijo, este trabajo marca un antes y un después en su carrera artística.

“Milo Cura”: el primer EP de Franco García

“Milo Cura” es mucho más que un disco debut. Es una declaración artística nacida de la experiencia más poderosa en la vida de Franco: convertirse en padre. El EP refleja un universo sonoro cálido y emocional, donde conviven instrumentos reales con una producción contemporánea, logrando una mezcla única entre tradición y modernidad.

"MILO CURA" es el primer EP de Franco García, un proyecto íntimo y luminoso que nace al calor de la experiencia más transformadora de su vida: la llegada de su hijo.

Este primer trabajo de estudio incluye cinco canciones originales:

Me vuelvo a casa

El lenguaje de tu amor

Tu tranquilidad

Milo Cura

y el bonus track grabado en vivo en una sola toma, Cansado, que transmite la crudeza y autenticidad del momento.

El EP cuenta con la producción musical de Martín Lopez y la ingeniería de mezcla y mastering a cargo de Mariano Miguez, dos nombres clave en la escena actual.

Cada canción retrata una faceta distinta del viaje emocional que representa la paternidad: desde el asombro del primer encuentro hasta la calma de abrazar una nueva etapa de vida. El resultado es una obra sincera, sensible y potente, con una identidad sonora definida.

¿Quién es Franco García?

Franco García nació en 2000 en Nogoyá, Entre Ríos, y desde joven mostró una fuerte conexión con la música popular argentina. Su primer contacto con los escenarios fue con un bombo legüero en mano, y desde entonces ha recorrido un camino marcado por el crecimiento artístico y la autenticidad.

Ha participado en escenarios icónicos como el Teatro Gran Rex (donde debutó como solista abriendo para Cardellino), Ciudad Cultural Konex y Tecnópolis, entre otros. A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas de renombre como Conociendo Rusia, La Charo, Yacaré Manso, y ha sido compositor e intérprete en producciones destacadas como Energía (junto a La Bomba de Tiempo) y Quiero (de PA!BAILAR).

En 2025, además del lanzamiento de Milo Cura, Franco comienza una nueva etapa como compositor profesional, trabajando junto a Ke Personajes.