Gabriel “el Puma” Goity vive un gran momento personal y profesional. El reconocido actor no solo disfruta del éxito teatral de Cyrano y del cariño del público por su papel de Matías Zambrano en la serie El Encargado, sino que también atraviesa una etapa de ilusión en el plano sentimental con una nueva relación amorosa.

La periodista Laura Ubfal confirmó en Infama que la pareja de Goity es Carolina Ramayón, una escribana a la que conoció en Mar del Plata durante la última temporada teatral. Según reveló, la mujer es oriunda de Santa Fe, aunque residía en la ciudad balnearia hasta que decidió mudarse a Buenos Aires para fortalecer el vínculo.

De carácter reservado, se sabe que Ramayón es soltera, no tiene hijos y mantiene un estrecho lazo con su familia, en especial con sus ahijados y sobrinos. Actualmente, viaja con frecuencia por compromisos laborales, aunque estableció su residencia en la Capital Federal.

Del flechazo a la convivencia: el romance inesperado del Puma Goity. CRÉDITO: Instagram

QUIÉN ES LA NUEVA NOVIA DEL PUMA GOITY

Por su parte, el Puma Goity es padre de dos hijos: Bautista, de su relación con Marcela Fernández Mouján, y Valentín, fruto de su vínculo con María Martha Zartmann. Aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre esta incipiente relación, ambos se siguen en Instagram, aunque todavía no compartieron fotos juntos.

En paralelo a su vida personal, el actor continúa sumando logros en lo profesional: tras el éxito en Córdoba con Cyrano, ya se prepara para la cuarta temporada de El Encargado y un spinoff de su personaje, que promete convertirse en otro gran desafío artístico.