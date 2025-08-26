En medio de los rumores y la fuerte exposición por su separación de Nicolás Vázquez, Gime Accardi eligió pronunciarse tras presentarse con su nueva obra junto a Andrés Gil en Bahía Blanca.

La actriz compartió en Instagram una imagen del paisaje pampeano y se mostró profundamente emocionada por el significado personal que tuvo este viaje.

“En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahieneses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo”, escribió Accardi en una historia que acompañó con un corazón.

Además, recordó su infancia: “También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia”.

Gime Accardi habló desde Bahía Blanca en medio del escándalo por su separación de Nicolás Vázquez. Crédito: Instagram

EL PRESENTE DE GIME ACCARDI

El posteo llega en un momento sensible de su vida personal, luego de que trascendiera su ruptura con Nicolás Vázquez tras 18 años juntos. Pese a las versiones, Gime se mostró enfocada en su carrera y en el cálido recibimiento que tuvo en la ciudad.