Todo indica que el segundo libro de Jorge Zonzini, El Manager (Editorial Planeta), tendrá su versión audiovisual en 2026, convirtiéndose en una de las producciones más esperadas del año.

Definido como un relato “potente y provocador”, el libro expone los secretos, estrategias y verdades incómodas del entramado entre la prensa, el espectáculo, la justicia y la opinión pública, con la mirada en primera persona de quien fue protagonista en el detrás de escena: Zonzini, manager de medios y estratega de imagen.

De “Nahir” a “El Manager”: el camino audiovisual de Zonzini

"El Manager", el último libro de Jorge Zonzini. Foto: Planeta

El autor ya sabe lo que es ver sus textos transformados en contenidos audiovisuales. Su primer libro, El Silencio de Nahir, inspirado en el caso de Nahir Galarza, derivó en dos grandes producciones:

El documental El Secreto de un Crimen (Paramount y Kapow).

La película Nahir (Amazon Prime y Zeppelin Studio), dirigida por Hernán Guerschuny.

En esta última, el rol de Jorge Zonzini fue interpretado por Nacho Gadano, quien —según trascendió— también podría encarnar al manager en la nueva serie, aunque las plataformas aún no lo confirmaron oficialmente.

Quién es Jorge Zonzini

Con más de tres décadas de trayectoria, Zonzini ha trabajado en la comunicación de casos judiciales resonantes y con figuras públicas que marcaron agenda. Su perfil de vocero mediático, cazador de talentos y operador en las sombras lo convierte en un personaje atractivo para una historia de ficción con bases reales.

El propio autor adelantó: “A diferencia de mi libro sobre Nahir y mi trabajo en control de daños, este nuevo material tiene la dinámica de que cada caso real de desarrollo de imagen y posicionamiento deriva en un capítulo que, con las debidas pinceladas de ficción, conforman un cóctel explosivo”.