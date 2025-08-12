Jazmín “La Cuerpo” Salinas, modelo e influencer trans que recientemente quedó en el centro de la escena mediática por sus dichos contra Mauro Icardi y por una demanda iniciada por Karina Milei, sorprendió a sus seguidores con un anuncio personal: se someterá a una vaginoplastía.

La noticia la dio a conocer a través de sus historias de Instagram. En la primera publicación, dejó un mensaje con su estilo característico: “Chau huevo, jaja, y hola vagina, amor. Me encanta que lo vean antes de que me lo saque”.

Jazmín “La Cuerpo” Salinas anunció que se someterá a una vaginoplastía tras el escándalo con Mauro Icardi. CRÉDITO: Instagram

Minutos más tarde, reforzó la primicia con otra frase aún más directa: “Pronto vaginoplastía, amor. Después de que me la saque, voy a estar rifando la 24 x 7. Atento”.

QUIÉN ES JAZMÍN “LA CUERPO”

El anuncio llega pocos días después de que la influencer asegurara que el futbolista Mauro Icardi le envió mensajes privados con propuestas de alto contenido sexual y pedidos específicos para comprarle material erótico, declaraciones que la vincularon al ya conocido Wandagate.

Con este paso, Salinas no solo avanza en su proceso de transición, sino que también vuelve a instalarse en la conversación pública, combinando confesiones íntimas con declaraciones que generan gran repercusión mediática.