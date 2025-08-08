Este viernes 8 de agosto a las 22.30 hs., Por El Mundo continúa su recorrido por los destinos más fascinantes del planeta. Marley y Susana Giménez seguirán explorando Turquía y visitarán los lugares más emblemáticos del país.

Además, compartirán una entrevista exclusiva con Halit Ergenç, el aclamado protagonista de El Sultán, y Marley realizará una nota imperdible con Mauro Icardi.

El domingo 10 de agosto a las 21 hs., el programa se trasladará a China, donde Marley se encontrará con Momi Giardina para descubrir los atractivos de Beijing y disfrutar del humor y la complicidad de esta divertida dupla.

Por El Mundo es una propuesta para conocer culturas, tradiciones y rincones impresionantes del mundo, con destinos como Turquía, China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón.

Por El Mundo, los viernes a las 22.30 hs. y domingos a las 21 hs., por Telefe.