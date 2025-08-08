Este domingo 10 de agosto a las 12 hs., Telefe presenta una nueva edición de La Peña de Morfi, el clásico de los domingos conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco, que en su décima temporada sigue combinando música en vivo, humor y gastronomía para toda la familia.

En esta oportunidad, La K’onga será la gran protagonista con un show cargado de energía y el mejor cuarteto cordobés. El folklore llegará desde Salta de la mano de Las Voces de Orán, y Benja Torres visitará el programa por primera vez como solista para presentar su álbum debut Espinas.

En la Pulpería, Dady Brieva se suma con todo su humor, junto al equipo de Fuera de Joda, el programa de las tardes de Streams Telefe, integrado por Nacho Castañares, Tato Algorta, Luchi Patrone y Lean Saifir, quienes prometen un domingo lleno de risas.

Como cada semana, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro sorprenderán con sus recetas más tentadoras, Ariel Rodríguez traerá las últimas noticias deportivas, y el humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco animará la Pulpería para cerrar una verdadera fiesta de domingo.