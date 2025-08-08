Dylan y Cole Sprouse cumplieron 33 años este 4 de agosto. Brillaron en “Un papá genial”, con Adam Sandler y no cayeron en el estereotipo de “niños prodigio arruinados por la fama”.

Lejos de los flashes permanentes y del mundo Disney que los catapultó a la fama, ambos hermanos forjaron caminos propios, mucho más cercanos a sus deseos que a las exigencias del espectáculo.

Con apenas siete años, el mundo los conoció como Julian en la película Un papá genial (1999), protagonizada por Adam Sandler. Alternando escenas entre ambos, los gemelos supieron captar la atención de la audiencia con su ternura y desparpajo.

Cole y Dylan Sprouse con Adam Sandler | Créditos: Instagram: @ImagenRetro

Sin embargo, fue en Zack y Cody: Gemelos en acción donde consolidaron su popularidad mundial, convirtiéndose en íconos de Disney Channel y en referentes de toda una generación.

Años después, revelaron que su infancia estuvo atravesada por un entorno familiar complicado. Tras la separación de sus padres, vivieron una etapa bajo el control de su madre, que los presionaba a trabajar para sostenerse económicamente.

Cole y Dylan Sprouse | Créditos: Instagram: @dylansprouse

La situación derivó en una batalla legal que terminó con la custodia en manos de su padre, quien les permitió tomar decisiones más saludables y menos ligadas al negocio del espectáculo.

Ya adolescentes, y con una fortuna construida a base de horas frente a cámaras, Dylan y Cole decidieron alejarse del universo Hollywoodense. En 2011, cuando finalizó su ciclo en Disney, se retiraron por completo de la actuación y se inscribieron en la Universidad de Nueva York.

Cole y Dylan Sprouse | Créditos: Instagram: @dylansprouse

ASÍ ESTÁN HOY DYLAN Y COLE SPROUSE, LOS GEMELOS DE “UN PAPÁ GENIAL”

Dylan eligió estudiar diseño de videojuegos, mientras que Cole se inclinó por la arqueología. Fue un retiro voluntario y necesario, una forma de reconstruirse desde la intimidad y el anonimato.

Cole y Dylan Sprouse, así lucen los gemelos a los 33 años | Créditos: Instagram: @dylansprouse

Hoy, todo cambió. Dylan fundó una empresa de hidromiel artesanal, All-Wise Meadery, y se posicionó como emprendedor dentro del mercado de bebidas artesanales en Brooklyn. También retomó la actuación de forma ocasional.

Dylan Sprouse a los 33 años | Créditos: Instagram: @dylansprouse

Cole Sprouse a los 33 años | Créditos: Instagram: @colesprouse

Cole, en cambio, volvió al radar del mainstream en 2016 como uno de los protagonistas de Riverdale, donde interpretó a Jughead. También se volcó a la fotografía profesional, una pasión que comparte con frecuencia en redes sociales, y protagonizó la película A dos metros de ti.