La banda infantil Pequeño Pez arrasó en estas vacaciones de invierno con siete funciones sold out en el Teatro Broadway de Buenos Aires, reuniendo a más de 10.000 personas en un espectáculo inolvidable que combinó música en vivo, teatro, danza y títeres.Con una puesta escénica impactante, Pequeño Pez ofreció una experiencia inmersiva que hizo cantar, bailar y emocionarse tanto a chicos como a grandes. El repertorio atravesó géneros como rock, salsa, murga, chacarera, reggae, ska y cumbia, acompañado por visuales, marionetas y una escenografía interactiva que fortaleció el vínculo con el público.Durante las funciones, el grupo recibió la visita de reconocidos artistas como Lea Lopatín (Turf), Willi y Raúl de Los Tipitos, Cóndor Sbarbati (Bersuit) y Adrián Berra, quienes se sumaron al show y compartieron escenario con sus propios hijos como espectadores.Pequeño Pez se ha consolidado como un fenómeno infanto-familiar, con más de 750 millones de reproducciones en plataformas digitales y el orgullo de ser el primer grupo infantil argentino firmado por Universal Latino. Su propuesta artística destaca por el enfoque educativo, emocional y creativo, promoviendo valores como la empatía, la imaginación y el juego en familia.