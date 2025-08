María Belén Ludueña vivió unos días de descanso en las playas de Río de Janeiro con su familia, compartió parte de su escapada en su cuenta de Instagram y recibió críticas sobre su cuerpo por el que hizo un descargo en redes y en su programa de eltrece.

A través de varias postales, la periodista mostró momentos de relax en la playa, paseos por la ciudad y cenas junto a sus padres. “Unos días de descanso y a seguir con todo la segunda mitad del año”, escribió en la publicación.

Sin embargo, entre los cientos de mensajes positivos, un comentario negativo captó su atención. Una usuaria lanzó una crítica despectiva hacia su cuerpo: “Ahhh tampoco tenés ‘el lomo’. Llegás a la menopausia y esos tremendos flotadores salen como locos”.

María Belén Ludueña (Foto: Instagram).

Fiel a su estilo frontal, Ludueña no dejó pasar el comentario y respondió con contundencia: “Sobre la menopausia no sé todavía, pero si querés contame. Más allá de eso, hablar de flotadores en 2025 da sepia, por no decir blanco y negro. Besos”.

La periodista no solo respondió en redes, sino que llevó el debate a su comunidad digital. En una historia reflexionó: “Cómo atrasan algunos comentarios. ¿Ustedes qué piensan? Los leo”, invitando a sus seguidores a sumarse a una conversación sobre los discursos que siguen juzgando los cuerpos ajenos.

EL DESCARGO DE MARÍA BELÉN LUDUEÑA EN MUJERES ARGENTINAS POR LAS CRÍTICAS A SU CUERPO

María Belén Ludueña también hizo un contundente descargo en Mujeres Argentinas este martes para concientizar sobre el tema en vivo: “No uso filtros porque no sé usarlos. Me mostré al natural y vi un comentario bastante malicioso, que tenía que ver con mis ‘flotadores’”.

“Tenía comentarios lindos y quise mostrar este, no porque me haya molestado, sino porque quiero visibilizar que estas cosas, en el año 2025, no pueden suceder más. Las nuevas generaciones son mucho más conscientes de esto y siempre repiten que no se opina de cuerpos ajenos”, expresó.

María Belén Ludueña en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

Así, Ludueña remarcó y dejó en claro que no tolerará más mensajes de odio: “Este comentario me hubiese afectado muchísimo más hace 15 años, porque tuve una adolescencia donde me importaba mi imagen. Aprendí a aceptarme y me siento super feliz a mis casi 40 años, sin filtros y al natural”.

