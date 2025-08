Rodrigo De Paul comenzó una nueva etapa en su carrera. El mediocampista argentino, pieza clave de la Selección campeona del mundo, dejó atrás su ciclo en el Atlético de Madrid para sumarse al Inter Miami y jugar junto a Lionel Messi.

Ahora, el futbolista dejó ver la mezcla de emociones que le generó el adiós a Diego Simeone y a un ciclo donde, según reconoció, le quedó una cuenta pendiente.

“Con el Cholo hablamos mucho antes de que se concretara mi salida. Siempre me cuidó, me protegió, me enseñó. Tuvimos una charla muy buena. Le dije que me iba con la sensación de haber aprendido muchísimo, pero también con la espina de no haber ganado un título juntos”, expresó De Paul en rueda de prensa.

El tremendo elogio del Cholo Simeone para Rodrigo De Paul. (Foto: rodridepaul-IG/EFE)

QUÉ DIJO RODRIGO DE PAUL DE SU RELACIÓN CON EL CHOLO SIMEONE

Su vínculo con el entrenador argentino fue, según él mismo define, uno de los más importantes de su carrera.

“Gracias al Atlético pude llegar al Mundial en el nivel que llegué. El Cholo es uno de los técnicos que más me marcó, por su manera de vivir el fútbol y por cómo te exige. Fueron cuatro años de altibajos, pero muy formativos”, reconoció el mediocampista.

Durante su paso por el conjunto madrileño, De Paul disputó 186 partidos, marcó 14 goles y dio 26 asistencias. Aunque no pudo celebrar títulos colectivos, fue reconocido en tres ocasiones como el mejor jugador del mes del club.

Foto: Instagram.

La falta de trofeos pesó en su análisis final, pero no empañó su gratitud hacia la institución. “No tengo reproches. Me tocó vivir noches inolvidables de Champions, partidos grandes, momentos de mucho crecimiento. Me voy en paz”, subrayó.