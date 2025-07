En una jornada cargada de dolor, Mario Massaccesi anunció en pleno vivo de Cuestión de Peso la triste noticia del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, generando una fuerte conmoción tanto en el estudio como entre los televidentes.

La exboxeadora había participado del programa. Todo el equipo de Cuestión de Peso se mostró profundamente consternado por la noticia, y el doctor Alberto Cormillot, visiblemente conmovido, le dedicó sentidas palabras.

Recordó el rol de Locomotora como coach, cuando acompañó a los participantes en una serie de entrenamientos físicos junto al equipo médico del ciclo.

Alejandra “Locomotora” Oliveras (Foto: captura eltrece)

Locomotora Oliveras en Cuestión de Peso: un legado de lucha y motivación

Locomotora Oliveras en Cuestión de Peso. Foto: captura eltrece

Reconocida por su energía y espíritu de superación, en su paso por Cuestión de Peso se destacó por su carisma y compromiso con el bienestar físico y emocional de los participantes.

El homenaje en vivo cerró con imágenes de su participación en el programa, celebrando su legado como campeona del boxeo y mujer inspiradora que luchó tanto dentro como fuera del ring.

Cuántos huevos comía la Locomotora Oliveras por día

Durante su paso por Cuestión de Peso, en octubre de 2024, Alejandra “Locomotora” Oliveras sorprendió al revelar cuántos huevos comía por día como parte de su estricta rutina de entrenamiento.

“Y... ahora me como ocho o diez, ya me comí seis”, contó entre risas, y luego explicó cómo los prepara: “Los como revueltos, sin sal, pero con poca yema. La saco. Me como cuatro yemas en doce huevos”.

De qué murió Alejandra “Locomotora” Oliveras

Este lunes, se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las boxeadoras más emblemáticas del país. Tenía 46 años y murió a las 16:00 hs en el Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, donde permanecía internada desde hacía dos semanas en estado crítico.

Según el parte médico oficial, Oliveras había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico (ACV) y su cuadro se complicó con el paso de los días. Finalmente, el director del hospital, Bruno Moroni, informó que la deportista murió a causa de un shock seguido de un tromboembolismo pulmonar masivo, es decir, un coágulo que bloqueó las arterias pulmonares, afectando severamente la oxigenación y el funcionamiento del corazón.

El Gobierno de Santa Fe confirmó el fallecimiento a través de un comunicado, expresando sus condolencias a la familia y destacando la figura de Oliveras como un ícono del deporte argentino.