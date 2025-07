Las redes sociales se revolucionaron por la impactante transformación física de Paulo Londra. El artista se mostró en cuero mientras entrenaba en un gimnasio.

El video del cantante se viralizó inmediatamente. Se lo ve con un jogging negro, zapatillas blancas y el torso desnudo.

El ejercicio que ejecuta es un curl de bíceps con barra W y con bandas de resistencia, con cinco kilos por lado en una clara rutina para ganar definición y bombear su músculo.

PAULO LONDRA LE PROPUSO CASAMIENTO A SU NOVIA

Luego de tres años en pareja, Paulo Londra le propuso casamiento a Martina Quetglas hace un mes, en medio de sus vacaciones en Ibiza.

Ella compartió un posteo con un sentido mensaje. “Y no fue un viaje cualquiera, fue el viaje que siempre soñé, el que de pequeña veía que era el verdadero sueño de una mujer o por lo menos el mío, decir ‘sí, quiero’”, empezó.

Foto: Instagram (@paulolondra)

Y finalizó: “Gracias por ser la mejor persona que me podía tocar en mi vida, por cuidarme, por valorarme, por hacerme sentir segura, por ser ese gran compañero que nunca pensé que me podía pasar, hasta que llegaste vos, y superaste todas mis expectativas y lo seguís haciendo día a día, no te imaginas lo que sos para mí. Sí, quiero pasar toda la vida con vos. Sí quiero mi amor, mi Pau, mi persona favorita en este mundo. Vamos por todo”.