Roberto Antolín reveló en Mitre una serie de secretos vinculados a la trama sobre la salida de Rodrigo De Paul de Atlético de Madrid y su inminente llegada a Inter Miami. Cuánto influyó el factor Tini Stoessel.

El periodista empezó por contar que el mediocampista tuvo un cruce con Diego Simeone, entrenador del equipo español.

“Rodrigo De Paul quería quedarse en el Atlético de Madrid. Le dijo al Cholo Simeone ´vos me traicionaste, vos me dijiste que iba a renovar con el club por tres o cuatro temporadas y no cumpliste con tu palabra´ y la realidad es que esto que pasó esta temporada fue lo mejor de Rodrigo en el Aleti”, relató Antolín.

La traición de Diego Simeone a Rodrigo De Paul que impacta en Tini Stoessel: “Vos me traicionaste”. CRÉDITO: Instagram/@simeone - @rodridepau

En ese marco, De Paul analizó que jugaría poco y que estaría más en el banco, en el palco o en su casa que en el campo de juego. “El desastre del Mundial de Clubes hizo que De Paul se vaya del club porque sino iba a seguir. El club necesita dinero y recuperar inversión y lo han empujado a la salida”, explicó Roberto.

DE PAUL A INTER MIAMI: EL FACTOR TINI STOESSEL

A sabiendas de que jugaría poco en Atlético de Madrid, el mediocampista llamó a Leo Messi para pedirle asesoría sobre la posibilidad de jugar en Inter Miami.

No sólo que allí tendrá mucho ritmo de juego -a un nivel más bajo-, sino que puede desarrollar su vida con Tini de manera ventajosa también para ella, que podría desarrollarse profesionalmente.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ¿juntos de vacaciones? Las coincidencias. | Créditos: Instagram @tinistoessel y @rodridepaul

“Él está dispuesto a bajar su nivel de competencia por Tini. Se compró una casa de seis millones de euros para vivir en Madrid después de casarse con Tini y de repente todo cambia”, trajo a colación el periodista.

Finalmente, Antolín informó: “Él descarta Italia o Turquía porque allí no puede vivir su vida con ella y Miami es perfecto para eso”.