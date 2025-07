Desde que Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron, los conflictos familiares no dejaron de multiplicarse. Atrincheramientos, llantos, videos virales y situaciones caóticas rodearon varios intentos del futbolista por ver a las hijas que tuvo con la mediática.

Sin embargo, en medio de la tormenta, la empresaria decidió abrir su corazón y contar cómo viven sus hijos estos momentos tan delicados.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, la empresaria reconoció que, aunque hubo situaciones “estresantes o caóticas”, hace todo lo posible para que los chicos “queden al margen de lo que pasa”. “Mis hijas vivieron situaciones puntuales que fueron tremendas, pero tienen el apoyo de toda mi familia. Mi papá, mi mamá, Zaira, los primos, mis amigos… todos están muy presentes”, afirmó.

Lo más llamativo fue cuando Wanda confesó que, muchas veces, son sus hijos quienes le dan calma: “Siento que ellos lo viven diferente, de forma más relajada. A veces, en sus respuestas encuentro la solución a lo que yo estoy viviendo con dramatismo”, explicó.

Wanda Nara también habló sobre los hijos que tuvo con Maxi López, con quienes asegura tener un vínculo inquebrantable.

Wanda Nara con sus hijos en la premiere de Lilo & Stitch (Foto: Movilpress).

“El sufrimiento de ellos muchas veces pasa por verme mal a mí. Esta vez, a diferencia de mi separación con Maxi, me mostré más fuerte para darles tranquilidad. Si saco algo bueno de todo lo que pasó, es que estamos más unidos que nunca. Somos un bloque. Si las nenas no quieren ver a su papá, los más grandes las acompañan. Se apoyan muchísimo entre ellos”.

CÓMO SE TOMAN LOS HIJOS DE WANDA NARA LA EXPOSICIÓN

Pese a las apariencias, Wanda se define como una madre organizada y estricta: “El mayor hace tres años que no falta al colegio. Los más chicos son impecables. Estoy muy encima del día a día. Cuando llegan del cole, los espera una profesora de todas las materias en español y una maestra de inglés. En casa hay una sala con computadoras, libros, cuadernos… nadie imagina que existe esa estructura, pero la hay”, aseguró, y remarcó que no negocia el respeto con las personas que los rodean.

Sobre su relación actual con Mauro Icardi, la mediática fue contundente:“A él le costó mucho la separación. Yo hice el duelo estando a su lado. Mauro siempre creyó que iba a poder recuperarme. Estuve tres años intentando recuperar la confianza, pero no pude. No me arrepiento, porque si no lo hubiera intentado, me habría quedado la duda. Esa familia merecía una y mil oportunidades, pero no se dio”.

Finalmente, reflexionó sobre la decisión de terminar la relación: “Siempre digo que prefiero que me dejen, a ser yo quien deja, porque en algún punto sentís que sos la responsable de que todo se vaya por la borda”.