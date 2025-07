Sabrina Garciarena y Germán Paoloski llevan más de 15 años juntos y tienen tres hijos (Mía, Beltrán y León).

Su relación comenzó como una amistad que luego se transformó en romance. Aunque tuvieron una separación temporal en el pasado, lograron superar esos obstáculos y fortalecer su vínculo, formando una familia sólida.

La pareja se conoció hace muchos más años, pero no fue hasta que ambos estuvieron solteros que surgió el romance.

Sobre cómo se organiza con su marido para mapaternar a sus tres hijos, Sabrina confesó en una nota exclusiva con Ciudad el año pasado: “Lo estamos viviendo re bien. Cuando yo trabajo se me alinean mucho los planetas. Por ejemplo, yo tengo la mañana ocupada y él libre, y yo la tarde libre y él al revés".

Y agregó: “Pero también contamos con mucha ayuda, si no sería realmente muy complicado, ¡yo no podría irme ni a la esquina! Son 3 chicos muy chiquititos y con rutina. Yo soy de esas mamás. No es porque yo sea artista o el papá que trabaja todo el día van a seguirnos a nosotros. Ellos tienen una rutina y hacen una vida muy de niños. Tienen sus actividades, amigos, colegio... todo ordenado".

LAS FOTOS DE LAS VACACIONES INVERNALES DE MÍA, LEÓN, BELTRÁN, SABRINA GARCIARENA Y GERMÁN PAOLOSKI

Fotos: @sabrinagarciarena

Fotos: @sabrinagarciarena

Fotos: @sabrinagarciarena