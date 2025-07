Graciela Alfano sacudió las redes sociales este martes por la mañana cuando amaneció con ganas de mostrarse en sus redes sociales y compartió en su cuenta de Instagram un video donde se la ve en topless.

“¡Buen día everyone! ¡Feliz de estar viva!“, escribió la icónica actriz de 72 años sobre la grabación en la que se la ve bailar sensualmente al ritmo de la canción Cold heart, de Elton John y Dua Lipa.

Sus seguidores no tardaron en acusar recibo de la story, y le dedicaron todo tipo de comentarios mientras la grabación se volvía viral en cuestión de minutos.

Graciela Alfano habló en Puro Show sobre el enfrentamiento de la China Suárez con Benjamín Vicuña antes de su viaje a Turquía con Mauro Icardi y sorprendió al revelar un dato de la vida privada del actor.

“Yo voy al mismo gimansio que Vicuña, él va después de mí, yo voy muy temprano y lo estaban esperando por todo este tema... y el personal trainer de él dijo ‘parece que hoy no llega’”, contó la exvedette al programa de eltrece.

(Fotos: capturas de eltrece y América).

Respecto de las declaraciones de la actriz en contra del padre de sus hijos menores, Graciela bancó a Eugenia: “A mí cuando me jugás sucio no tengo piedad porque el otro no la tiene, cada uno actúa como quiere”.

