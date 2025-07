Sabrina Rojas hizo un “desesperado” pedido en vivo, a un mes y medio de separarse de Gabriel “Lechuga” Liñares y luego de ser vinculada sentimentalmente con el futbolista Nico González.

La conductora de Pasó en América le habló al programa de Ángel de Brito, donde pusieron al aire un video de Sabrina con el jugador de la Selección Argentina, charlando muy cerquita en un boliche.

Foto: captura de pantalla de Pasó en América, América TV.

EL “DESESPERADO” PEDIDO DE SABRINA ROJAS EN VIVO QUE SORPRENDIÓ A TODOS

“Ahora les voy a decir algo, a LAM, la put... que los parió. No me van a dejar conocer a nadie”, dijo Rojas, escudada en el humor, pero con vehemencia.

“No se me van a acercar los chongos. Me van a tener miedo. ¡Déjenme en paz! ¡Que la gente me chamuye en paz!”, continuó Sabrina, indignada por la versión de romance con Nico González.

Y concluyó: “Los chabones van a decir ‘yo no me acerco porque aparezco en un portal’”.

Foto: captura de pantalla de Pasó en América, América TV.

SABRINA ROJAS NEGÓ HABER TENIDO UN AFFAIRE AMOROSO CON NICO GONZÁLEZ

“En LAM hicieron un enigmático donde decían que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Quiero decir que no es verdad”, expuso la conductora de Pasó en América.

“Si algo hubiese sido verdad, tal vez, me llamo silencio, sana, sana, qué sé yo. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así”, apuntó Sabrina.

“Sí, charlé con él. Fui a ese lugar con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué fotos con los chicos que estaban ahí… En eso yo estoy tomando Fernet y él me habla. Me pregunta qué estaba tomando… Estaban los grupos de amigos mezclados”, continuó Sabrina.

Sobre el video en el que se la ve muy cerca, cara a cara, con el futbolista, aseguró: “Yo no sabía quién era. Charlamos un rato porque, claramente, en el boliche uno habla así de cerca y parece que estoy chapando. La música estaba muy fuerte”.

“Él, muy amable, me dice ‘¿no sabés quién soy?’. Y yo le dije que no. Y me cuenta quién es. Y yo le dije ‘ay, mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos’. Y ahí terminó todo”, relató Rojas.

Y finalizó: “Me fui sola. Saludé a mis amigas porque yo me iba en mi auto y me acompañó el dueño del lugar, Rodrigo, hasta el estacionamiento. Me fui sola. Nadie chapó con nadie”.

