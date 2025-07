A poco de comenzar su programa, Ángel de Brito reveló que Sofía Pachano está esperando su primer hijo junto a su pareja, Santiago Ramundo.

“Antes empiezo con una buena noticia. Le quiero mandar un beso grande porque está embarazada de 12 semanas, está confirmado y ya se puede contar, Sofía Pachano. Un beso para vos y al abuelito, Aníbal Pachano, que nos está mirando en casa y que se está reponiendo de una pequeña operación”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Un beso también a Ana Sanz, que también que va a ser abuela, los dos abuelos por primera vez. Sofía está de 12 semanas. Estaba esperando los resultados de un estudio y bueno, finalmente se filtró”, agregó.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo en el estreno de La Ballena (Foto: Movilpress).

Y cerró: “Yo ya le había preguntado, así que me escribió a la tarde y me dijo ‘ya se puede contar, ya se puede confirmar’. Estaba un poquito enojada con esto de que se filtrara antes porque dijo ‘nadie me preguntó’. Y bueno, suele pasar cuando van al médico a hacerse análisis. Le mandamos un beso grande a Sofía y a toda la familia Pachano que los quiero mucho. Así que, a disfrutar de este embarazo, ya hablaremos con todos los protagonistas”.

¡Felicidades!

SOFÍA PACHANO YA HABÍA HABLADO DE LA POSIBILIDAD DE TENER UN HIJO CON SANTIAGO RAMUNDO

En mayo de 2022, Sofía Pachano había hablado de la posibilidad de tener un hijo con su pareja, Santiago Ramundo. La actriz abrió su corazón y se sinceró al ahondar en sus proyectos de pareja.

“Hay presión, pero trato de no sentirla. Estamos en un proceso de pareja, más allá de tener hijos. Tampoco hay que idealizar la maternidad, es hermoso, pero por supuesto no es fácil”, había dicho la hija de Aníbal Pachano.

“Antes de tomar una decisión así hay que charlar”, agregó la actriz en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Y cerró, sincera, tres años atrás: “Y nosotros no estamos listos”.