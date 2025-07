El anunció de Nicolás Vázquez de que con Gimena Accardi habían decidido tomar caminos diferentes, luego de 18 años en pareja, desataron versiones de terceros en discordia como Andrés Gil por un lado, y Mercedes Oviedo por el otro, y la actriz fue contundente en su descargo.

“Lamento mucho esta situación. Odio estar en todos lados porque soy muy tranquila con mi vida y no abro las puertas de mi vida”, arrancó.

“No hizo falta ni siquiera aclarar que esto era mentira con mis íntimos”, enfatizó para descartar conflictos personales a raíz de las especulaciones tras la filtración del video de ella y Nico bailando muy cómplices en un boliche.

Mercedes Oviedo, en el show de Bandana (Foto: Movilpress)

Entonces se refirió a Mauricio Waddle, su expareja y papá de Vicente (5): “Me preguntaron cómo estaba, cómo me sentía. Pero ellos sabían que era mentira. Yo tengo mucha comunicación con mi familia, con la familia del padre de mi hijo y está todo súper bien”.

MERCEDES OVIEDO REIVINDICÓ SU LIBERTAD TRAS EL RUMOR DE ROMANCE CON NICO VÁZQUEZ

“Yo soy una persona que me manejo libremente y yo no voy a cambiar mi actitud y mi manera de ser por estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder”, se plantó desprejuiciada.

“Yo soy así, yo soy demostrativa con mis amigos, soy cariñosa. Si tengo ganas de darle un abrazo a un amigo o una amiga lo voy a hacer porque yo soy así. No me voy a estar cuidando de hacer eso. No hice nada malo, bailé con un compañero de trabajo”.

Al final, Mercedes Oviedo fue vehemente al descartar la tensión sexual con Nicolás Vázquez: “Hubiera salido el video de un beso”.