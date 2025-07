El conflicto entre La China Suárez y Benjamín Vicuña por la tenencia y los movimientos de sus hijos volvió a ser tema de debate en Puro Show, donde Fernanda Iglesias lanzó una declaración que sacudió el panel: la actriz tendría un “arma secreta” para mantener bajo control a su ex pareja.

Todo comenzó cuando Pampito introdujo el tema relacionado con Magnolia y Amancio, y el posible viaje de los menores a Turquía junto a Mauro Icardi, con una postura clara: “Los chicos tienen que estar acá”.

A esto, Caro Molinari le sumó que “la rutina de los chicos está en este país con sus hermanos todos juntos, y la que viaja permanentemente es La China”.

Por su parte, Angie Balbiani remarcó que “Vicuña también está expatriado: es chileno y vive acá. Icardi está pidiendo una restitución internacional para que se respete el eje de vida de sus hijas. No es tan distinto de lo que pide Benjamín”. Una idea con la que coincidieron varios panelistas, aunque Molinari aclaró: “Lo de Icardi es circunstancial, lo de Vicuña es otra historia”.

Foto: Instagram.

LA CHINA SUÁREZ TENDRÍA UNA BOMBA CONTRA BENJAMÍN VICUÑA

En medio del debate legal, Matías Vázquez planteó otra inquietud: “¿Por qué no puede llamarla y resolverlo en vez de mandar una carta documento?”, a lo que Iglesias respondió: “Porque hay que revocar ese poder. Y eso se hace por escribano”.

Pero fue entonces cuando Fernanda Iglesias lanzó una fuerte insinuación que sorprendió a todos: “Yo tengo entendido que La China lo tenía bastante agarrado a Vicuña por algo... Ella lo manejaba porque tiene algo que lo compromete a Vicuña”.

La panelista se animó a ir más allá y dijo que si el conflicto escala, “esa bomba puede explotar”.

Vázquez, intrigado, insistió: “Es raro todo esto… Me quedo con lo que dijo Fer. Tal vez La China guarda un secreto de Vicuña que todavía no salió a la luz”. Ante la presión del panel, Iglesias solo agregó: “Es algo que me contó alguien de muy buena fuente”, sin brindar más detalles.