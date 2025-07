En plena gira por Europa, La Joaqui sufrió una lesión que casi la baja de los escenarios.

La cantante de RKT se dislocó la clavícula al comienzo del show que brindó en Italia y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Foto: Instagram

Pese a la urgencia médica, La Joaqui cumplió con su presentación, limitada en sus movimientos y disimulando el dolor.

Activa en las redes sociales, la artista dio detalles de lo sucedido y aseguró que la gira sigue como estaba estipulada.

Foto: Instagram

LA JOAQUI HABLÓ DE SU LESIÓN EN PLENO SHOW

“Quería apaciguar un poco la preocupación. Lo que pasó fue que en el segundo tema del show de Italia se me descolocó la clavícula”.

“Estos parches en los ojos no son por estética, es para que no vean que lloré, porque soy una chica ruda (bromeó)”.

Foto: Instagram

“La gente del festival colaboró en esta situación y nos llevó al hospital”.

“Todas las enfermeras me abrazaron cuando yo grité a lo loco. También hicimos chistes en la ambulancia para que todo sea más leve”.

Foto: Instagram

“También me sentí muy avergonzada porque me invitaron y no quería cortar la puta vibra. Quiero pedir disculpas porque los 40 minutos restantes estuve bastante tiesa, pero no quería cortar, quería cumplir”.

“Estoy un poco triste porque me hace mucha ilusión esta gira. Me quedan tres shows y los vamos a hacer”.

“Gracias. Estoy angustiada porque siento que no puede dar ni un 20% por la situación. Pero también me voy sintiéndome muy amada”.

“Y no se preocupen, no estoy descuidando mi salud continuando con los shows y la gira. Ya fuimos al médico, ya me acomodaron la clavícula. Ya me dieron inyectables para el dolor y unos analgésicos”.

“Estoy con todo lo necesario para poder realizar los shows, con los recaudos necesarios. Estoy siendo prudente y adulta ante la situación”.

