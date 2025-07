La reconciliación de Alexander Caniggia con Melody Luz fue objeto de un brutal ataque de Mariana Nannis en las redes sociales a los padres de Venezia, y ante las repercusiones la exesposa de Claudio Paul Caniggia redobló la apuesta y hasta la ligó Charlotte Caniggia.

“No hablo de Melody. Yo siempre la llamé Pulga. Ella se hace la víctima y yo no le digo Melody, le digo la Pulga”, arrancó la excéntrica mediática en diálogo con Matías Vázquez.

Luego defenestró a su propio hijo para chicanear a su nuera: “Cuando vas a tener un hijo tenés que tener a alguien que tenga su propia casa, no que viva en la casa de su mamá”.

Foto: Instagram.

“Yo le estaba pidiendo hace un año el departamento a mi hijo y nunca me lo devolvía. Acordate que yo me separé y mi ex nunca me dio ni la compensación económica”, justificó el desalojo de Alex y Melody a poco convertirse en papás de Venezia.

EL RECLAMO DE MARIANA NANNIS A SUS TRES HIJOS

En ese punto, Mariana blanqueó en Puro Show su decepción con los mellizos Alexander y Charlotte, y también a Axel, quien vive en España.

El mediático y Charlotte pasaron un día a puro lujo

“Mis hijos a mí no me ayudan en nada, ni para cambiar, ni para comprar un paquete de fideos. Obvio que voy a necesitar mi departamento. ¿A vos te parece tan mal? Me hace quedar siempre como la mala de la película”, fustigó.

Claudio Caniggia y Kevin Axel. El ex futbolista suele mostrar con orgullo lo que hace su hijo mayor. Foto: Instagram @claudiocaniggia7

Ante la posibilidad de reconciliarse con sus tres hijos, Mariana enfatizó: “Ellos tendrían que recuperar el vínculo con su madre. Yo les di toda mi vida y más. Era la esclava de ellos 24-7 para que después salga una pulga (N del R: Melody) diciendo que soy mala madre. Le queda grande a esta pulga hablar de Mariana Nanis”.

“¿Si creo en la reconciliación de Alex con Melody? Pregúntenle al cocinero”, cerró filosa con su propio hijo.