Luego de regresar de un soñado viaje por Italia con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli retomó la rutina en Buenos Aires. De un día para el otro, el conductor tuvo que adaptarse a un rotundo cambio de clima y... no fue nada fácil.

El martes por la mañana, Marcelo Tinelli se levantó temprano para llevar a su hijo al colegio y, al ver el pronóstico del tiempo, decidió buscar su ropa de ski para salir a la calle. Luego, compartió en sus redes una foto de su particular look.

“Hoy creo que me fui al carajo con la vestimenta pero no me importa. Por un par de cuadras y con 2 grados bajo cero, me puse la ropa de ski para llevarlo a Lolo al cole", escribió el conductor en sus redes donde posó con un pasamontañas negro.

Foto: Instagram @marcelotinelli

EL DULCE MENSAJE DE MARCELO TINELLI POR EL CUMPLEAÑOS DE LOLO

Semanas atrás, Marcelo Tinelli le dedicó un dulce mensaje en redes a Lolo por su cumpleaños. “Hoy hace 11 años llegabas a este mundo. No me puedo olvidar de ese momento. Un 18 de abril a las 11.11 en la habitación 1111 de la Clínica”, empezó.

“Desde ese mismo instante alegraste aún más mi vida, dándome tanto amor siempre, que me emociona, y enseñándome nuevas formas de ser papá, día a día. Te amo tanto tanto, hasta el infinito y más allá, como decía un personaje de Disney”, siguió.

Marcelo Tinelli y su hijo menor, Lorenzo (Foto: IG @marcelotinelli)

Por último, el conductor agregó: “Lorenzo, Lolo para los más íntimos, me seguís haciendo feliz como el primer día. No puedo estar más orgulloso del hijo hermoso que Dios me dió. Deseo que siempre seas tan feliz como te veo hoy, que sigas jugando en esta vida, como lo haces hoy. Acá estaré siempre para acompañarte en cada momento de tu camino. Mi amor eterno por siempre, Lolito de mi vida”.