La triste noticia del fallecimiento de René Bertrand entristeció al mundo del espectáculo.

El actor y director teatral de 53 años estaba casado con Belén Giménez, con quien había tenido dos hijos, Sofía y Franco.

A lo largo de su carrera, el hijo de la reconocida actriz María Rosa Fugazot se destacó por su versatilidad en teatro, cine y televisión, y por su compromiso con el arte.

En televisión participó en ciclos como Los Roldán, Casados con hijos, Agrandadytos y Mi cuñado, entre otros.

Durante años, René Bertrand estuvo al frente de exitosas temporadas en Villa Carlos Paz y Mar del Plata, donde conoció a su esposa, con quien compartió cartel en comedia durante el verano de 2009.

Desde entonces, siempre estuvieron juntos y formaron una hermosa familia.

(Foto: Instagram @renebertrandoka)

LA HISTORIA DE AMOR DE RENÉ BERTRAND Y BELÉN GIMÉNEZ

René Bertrand y Belén Giménez se conocieron de gira con la obra “El referí Cornú” por la costa atlántica en el verano de 2009.

Él tenía 36 años y ella, 21. Desde entonces, trabajaron juntos decenas de veces en el teatro pero su mayor proyecto fue su familia.

René Bertrand y Belén Giménez se casaron en 2019 (Foto: Instagram @belengimenezz)

Se casaron el 19 de mayo de 2019 por civil y también por iglesia. “Cuando la conocí era un orgulloso soltero empedernido”, confesó él en una entrevista a La Nación.

“Ella tuvo una crianza muy conservadora, creció en Jujuy y soñaba con el vestido blanco, la iglesia, la fiesta”, agregó en dicha nota.

“Me propuso casamiento en medio de un boliche lleno de gente, en Carlos Paz, y un 14 de febrero me dio el anillo”, contó Belén en la misma entrevista. Después del casamiento, nació Sofía, su primera hija, y poco después Franco, el segundo.

(Foto: Instagram @renebertrandoka)

Al compartir trabajo durante tantos años, María Rosa Fugazot se volvió una pieza clave. La actriz se hizo cargo del cuidado de sus hijos cuando ellos debían ir a los ensayos o las funciones.

En otros casos, los pequeños acompañaban a sus padres al teatro. “Son súper unidos, amorosos, juegan mucho”, contaron.

Franco, su segundo hijo, tiene síndrome de Down. Al hablar sobre él en la entrevista, René aseguró que su hijo le “enseñó mucho”.

”Aprendí un poco más sobre libertad y está buenísimo porque a veces en la vida tomás posturas o actitudes porque el sistema dice que hay que ser así o asá o hay normativas preestablecidas. Y desde que nació Franco decidí ser como soy, le guste a quien le guste“, aseguró.

(Foto: Instagram @belengimenezz)

“Nuestro trabajo nos da cierta libertad. No nos perdemos ni un minuto del día a día de nuestros hijos y eso no se paga con nada porque el tiempo pasa rápido (se emociona). Estoy agradecido de haber podido estar todos los días en cada minuto. Y eso no me lo saca nadie”, agregó el actor y director.